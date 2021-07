Clone chinês e elétrico do Fusca é patenteado pela Europa

O Salão do Automóvel de Xangai no mês de abril teve como um de seus destaques um clone do Fusca, o carro elétrico ORA Punk Cat, da Great Wall Motor.

A empresa responsável pelo modelo patenteou dois designs do veículo de cinco portas tanto na China quanto no Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia. Um dos carros parece ser o Punk Cat mostrado em Xangai. O segundo, por sua vez, segue o mesmo layout, mas de uma maneira mais retrô, seguindo a linha do automóvel dos anos 1960 e 1970.

Os faróis do veículo parecem olhos. Ao contrário do carro mais moderno, este tem rodas planas. Na linguagem mais simples, os dois carros são versões do Fusca de diferentes épocas.

No dia 11 de junho, foram concedidos à marca os “direitos exclusivos em todos os atuais e futuros Estados Membros da União Europeia”. Porém, esse direito expira em cinco anos, e pode ser renovado por um máximo de 25.

A Volkswagen, reconhecida mundialmente pela soberania com o Fusca, ainda não se pronunciou sobre o fato. Seu único pronunciamento foi realizado na época do Salão de Xangai, em entrevista ao site Carscoops. “Nós verificamos esta questão no que diz respeito a quaisquer violações do modelo de utilidade ou direitos de design da Volkswagen AG, e nos reservamos o direito de tomar todas as medidas legais necessárias”, disse a montadora na ocasião.

Veja também