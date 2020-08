Clippers eliminam Mavericks e estão na semifinal da Conferência Oeste da NBA

O Los Angeles Clippers obteve a classificação para a semifinal da Conferência Oeste, neste domingo, ao vencer o Dallas Mavericks por 111 a 97, fechando a série por 4 a 2. O seu adversário na briga pela vaga para a final sairá do vencedor do duelo entre Utah Jazz e Denver Nuggets.

O jogo foi marcado pela violeta falta cometida por Marcus Morris em Luka Doncic, a um minuto do fim do primeiro quarto,, quando o atleta de Dallas tentava fazer uma bandeja. O lance provocou a expulsão do jogador dos Clippers. Já o esloveno permaneceu em quadra e marcou 38 pontos, agarrou 9 rebotes e fez 9 assistências.

Palo lado do time de Los Angeles, o destaque mais uma vez foi Kawhi Leonard, com 33 pontos, 14 rebotes, 7 assistências e 5 roubadas de bola.

O Boston Celtics não deu chance para o atual campeão Toronto Raptors no primeiro duelo das semifinais da Conferência Leste e venceu por 112 a 94. Jayson Tatum e Marcus Smart, com 21 pontos cada um, foram os cestinhas da partida. Kyle Lowry, com 17, foi o maior pontuador dos Raptors. A NBA deve definir nesta segunda-feira quando será o segundo jogo da série.

