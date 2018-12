Clippers bate o Mavericks e encerra jejum; Heat quebra série invicta do Rockets

Depois de amargar uma sequência de quatro derrotas, o Los Angeles Clippers encerrou o seu jejum de vitórias ao bater o Dallas Mavericks por 125 a 121, em casa, em um dos dois jogos da rodada da noite desta quinta-feira na NBA.

O resultado fez a equipe da Califórnia passar a contabilizar 18 triunfos em 31 partidas, retrospecto que a deixa na sexta posição da Conferência Leste da liga de basquete dos Estados Unidos. Já o time texano é o décimo colocado desta conferência, agora com 15 derrotas em 30 confrontos realizados nesta temporada regular.

No confronto travado no Staples Center, o Clippers contou com o retorno de Lou Williams, recuperado de lesão, e ele se destacou ao fazer 26 pontos e terminar o duelo como segundo maior cestinha da franquia californiana, sendo que ainda deu oito assistências. O maior pontuador do time foi o italiano Danilo Gallinari, com 32.

Pelo lado do Mavericks, o novato Luka Doncic voltou a mostrar o seu grande talento e terminou o jogo também com 32 pontos. Já DeAndre Jordan, que pela primeira vez atuou no Staples Center contra o seu ex-time e chegou a receber uma homenagem pelas dez temporadas como atleta do time de Los Angeles, fez um “double-double” ao marcar 11 pontos e apanhar 22 rebotes.

No outro único confronto desta rodada de sexta-feira à noite, o Miami Heat soube aproveitar o fator casa para desbancar o favoritismo do Houston Rockets com uma vitória por 101 a 99 e quebrou a invencibilidade do rival, que vinha de cinco triunfos consecutivos.

Com uma forte atuação coletiva, O Rockets teve Josh Richardson como maior destaque ofensivo, com 22 pontos, enquanto Tyler Johnson e Derrick Jones Jr marcaram 19 e 15, respectivamente.

Já o Rockets ainda amargou uma lesão sofrida pelo astro Chris Paul, que só pôde atuar por apenas 12 minutos por causa do problema. Mesmo sem o companheiro de peso ao seu lado pela maior parte do tempo, James Harden brilhou mais uma vez como cestinha de uma partida, com 35 pontos, sendo que ainda contabilizou 12 assistências.

Mas a bela atuação do astro não foi suficiente para evitar a 15ª derrota do time de Houston em 31 jogos, retrospecto que o deixa na oitava posição da Conferência Oeste, fechando a zona de classificação aos playoffs. Já o Heat é o nono colocado do Leste, agora com 14 triunfos em 30 partidas.

