Clínica na Itália usa bonecas ‘Barbie’ para tratar Alzheimer

ROMA, 1 AGO (ANSA) – Uma clínica de reabilitação na região da Puglia, na Itália, está usando bonecas Barbie para tratar pacientes com Alzheimer.

A terapia com os brinquedos foi colocada em prática em Campi Salentina, na província de Lecce, e segundo uma das profissionais do local, o resultado do experimento foi “surpreendente”.

“Os pacientes tiveram a oportunidade de escolher com qual boneca brincar entre os vários presentes. Brincar de Barbie não era e nunca será o mesmo que brincar com outras bonecas, pelo contrário, quem brincava com Barbie muitas vezes não brincava com outras bonecas”, disse a educadora Irene Patruno.

Os profissionais da clínica relataram que os pacientes iniciaram uma relação muito próxima com a boneca mais famosa do mundo, desde improvisar penteados e trocar de roupa até iniciar diálogos.

“A terapia com bonecas faz parte das chamadas intervenções não farmacológicas utilizadas no tratamento da demência. O contato visual e corporal, a manipulação tátil e o diálogo com a boneca podem estimular a memória, facilitar o diálogo, relaxar e aprimorar habilidades relacionais”, explicou Maria Giovanna Pezzuto, psicóloga da clínica.

A especialista acrescentou que o tratamento também pode diminuir a irritabilidade e a sensação de depressão dos pacientes. (ANSA).

