Climatempo divulga capa de ‘Rajadão’, novo single de Pabllo Vittar

É isso mesmo que você leu. Na noite desta quinta-feira, 16, o perfil oficial da Climatempo no Twitter divulgou a capa inédita do novo single de Pabllo Vittar: Rajadão.

A previsão do tempo diz que o céu fechou… mas fiquem tranquilos que tudo indica que em breve a chuva da vitória vai reinar no fim. Por isso, trazemos com exclusividade pra vocês a capa de ‘Rajadão’, novo single da Pabllo Vittar. E agora, Pabllo Vittar, já temos a previsão dos próximos dias?”, diz o post da empresa especializada em meteorologia.

A publicação foi uma parceria da cantora com a Climatempo para promover a música ‘Rajadão’, que também terá o clipe lançado em breve. “Nada melhor que a Climatempo para falar sobre previsão do tempo, não é mesmo? Por isso eu já falo, se prepara, levanta a mão pro alto e vem comigo que o clipe de Rajadão está chegando…não vejo a hora de vocês verem como está lindo. Vamos sentir o Rajadão menines!'”, comenta Pabllo Vittar sobre a ação.

Na quarta-feira, 15, a artista também fez uma vídeo chamada para ensinar centenas de pessoas a dançarem a coreografia do refrão da nova música de trabalho.

