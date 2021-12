Clima reduz produtividade do milho no RS e agricultores migram para soja, diz StoneX

SÃO PAULO (Reuters) – A safra de milho 2021/22 do Rio Grande do Sul, maior produtor do cereal de verão no Brasil, deve alcançar 3,38 milhões de toneladas, estimou a consultoria StoneX nesta quinta-feira, queda de 21% ante a projeção anterior e de 40% em relação à expectativa inicial devido ao clima adverso na região.

Com isso, a consultoria disse à Reuters que produtores do cereal estão “derrubando” o milho nas lavouras com o objetivo de migrar para a soja, cujo plantio pode ser realizado até o dia 31 de janeiro de 2022 no Rio Grande do Sul –limite imposto pelo governo para a realização do vazio sanitário.

“Com essa troca do milho para a soja, a área destinada à primeira safra do cereal foi reduzida em 2% em relação ao relatório do início de dezembro, para 817,3 mil hectares”, afirmou a StoneX em nota.

Já a soja deve registrar queda de 5% em seu potencial produtivo em função da falta de chuvas, o que representa, nesse momento, uma safra abaixo de 21 milhões de toneladas, mostraram os dados.

(Por Nayara Figueiredo)

