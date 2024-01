Clima/Inmet: janeiro terá chuva abaixo da média no Norte, Sul, MT e MS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/01/2024 - 15:37 Para compartilhar:

Brasília, 03/01 – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas abaixo da média ao longo deste mês para parte da região Norte, áreas da região Sul e nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já em parte do Centro-Oeste, grande parte do Sudeste e do Nordeste, além de áreas do Pará e do Paraná, haverá chuva dentro ou levemente acima da média, informou o instituto em nota divulgada pelo Ministério da Agricultura.

O Ministério observa que áreas do Matopiba (região formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) já registraram precipitação abaixo da média em outubro e novembro, o que prejudicou o desenvolvimento da safra de grãos 2023/24. “Para janeiro, os níveis devem continuar baixos, persistindo condições de déficit hídrico e aumento da evapotranspiração causada pelas altas temperaturas”, pontuou a pasta.

Na região Central do País, o prognóstico climático do Inmet indica regularidade nas precipitações ao longo deste mês, o que pode favorecer as culturas de primeira safra com necessidade hídrica. Já na Região Sul, mesmo com a redução das chuvas, o nível de água no solo tende a permanecer elevado, mas com menor excedente hídrico, o que contribui para a retomada do plantio das culturas de primeira safra, prevê o Inmet.

Já as temperaturas devem ficar acima da média em praticamente todo o País, acima de 25 graus, podendo chegar aos 30 graus em áreas do Amazonas, Pará, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Matopiba, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, projeta o instituto.

