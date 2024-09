Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/09/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A onda de calor que atinge o Brasil ainda deve trazer altas temperaturas para este sábado, 14, em São Paulo. De acordo com o ClimaTempo, a máxima na capital paulista pode chegar a 35ºC, superando o recorde deste ano de 34,7°C.

O ar seco e a ausência de frentes frias contribuem para a manutenção desse calor intenso, e a tendência é de que a massa de ar quente permaneça dominante até a chegada da frente fria.

+ Queimadas pioram qualidade do ar; veja dicas para proteger a saúde da fumaça

No domingo, 15, um sistema frontal deve provocar chuva e, após a passagem da frente fria, a chegada do ar frio deve trazer declínio das temperaturas, principalmente no leste paulista, que inclui a capital e região metropolitana, mas sem frio extremo.

Entre domingo, 15, e segunda-feira, 16, são esperadas chuvas com moderada intensidade em alguns momentos no litoral sul de São Paulo, que serão acompanhadas de rajadas de vento, em função da aproximação do sistema frontal no domingo, 15.

Na Capital e região metropolitana o volume de chuva esperado deve ser bem menor, com chuva fraca e chuviscos de forma intermitente durante a trajetória do sistema. O declínio das temperaturas na próxima semana não será duradouro, e deve voltar a esquentar já no decorrer da sexta-feira, 20.