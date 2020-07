“Clima está tenso”, diz Rita Cadillac sobre críticas por receber auxílio

A cantora Rita Cadillac classificou como “pandemônico” o período em que foi atacada nas redes sociais por pedir o auxílio emergencial de R$ 600 a que tinha direito. Segundo ela, na época, se chateou e se enraiveceu com as críticas, mas hoje entende os ataques como reflexo do nervosismo frente à pandemia causada pelo novo coronavírus.

“É um clima em que as pessoas estão nervosas com a pandemia, estão nervosas porque não sabem o que está acontecendo, como vai ficar. Hoje, eu já levo para esse lado. Antes ficava mais chateada com as coisas que postavam”, disse, em entrevista ao canal de YouTube da atriz Antônia Fontenelle.

Rita contou ainda que, em maio, quando foi noticiado que ela recebeu R$ 600 do auxílio emergencial, foi criticada até por postar foto levando amigos ao aeroporto. “Disseram que eu já tinha pegado o dinheiro para ir viajar. Gente, o que eu faço com R$ 600?”

Confira o bate-papo completo:

Veja também