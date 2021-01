‘Clima de guerra’ é esperado para Santos e Boca, diz TV argentina Emissora Tyc Sports publicou que o Boca Juniors deve chegar em Santos com a 'guarda alta'

A emissora argentina Tyc Sports publicou em uma reportagem nesta sexta (08) que o jogo de volta da semifinal da Libertadores entre Santos e Boca Juniors deve ter um “clima de guerra”. Para a emissora, o Boca deve ir com a guarda alta após a série de reclamações dos brasileiros de ataques ao ônibus que transportava a equipe do Peixe.

O Santos reclama principalmente de um pênalti não marcado em Marinho, no segundo tempo, em que o VAR decretou que não foi falta, e de um apedrejamento ao ônibus que transportou a equipe em Buenos Aires. A Tyc Sports afirma que o transporte do Peixe não foi atacado por torcedores do Boca e que as reclamações do lance em Marinho são exageradas.

O Santos já encaminhou ofícios à Conmebol registrando a reclamação do pênalti não marcado em Marinho e dos ataques ao ônibus. O jogo de volta entre Santos e Boca será no próximo dia 13, em Santos.

