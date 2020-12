Clima de emoção é visto após vitória do Inter com despedida de D’Ale Meio-campista fez discurso no meio do gramado do Beira-Rio em tom de agradecimento a companheiros de equipe e diretoria

É fato que a vitória por 2 a 0 sobre um concorrente direto na briga pelo G4 do Brasileirão, o Palmeiras, tem grande valor para recolocar o Internacional em situação favorável. Porém, após o apito final do confronto do último sábado (19), tudo o que importava ao torcedor do Colorado era reverenciar o ídolo argentino Andrés D’Alessandro em sua despedida do clube.

Muitas celebrações foram feitas ainda antes e durante a bola rolando como, por exemplo, o som artificial da torcida cantando “É D’Ale, D’Alessandro!” e as palmas de todos os jogadores no momento da sua entrada em campo na vaga de Rodrigo Dourado que, prontamente, lhe entregou a tarja de capitão.

Porém, depois de findada a partida, a grande parte das homenagens foi se cumprindo como um “corredor da vitória” feito pelos companheiros de elenco, a exibição de vídeo especial produzido pelo Inter, um trapo feito pela torcida em homenagem ao eterno ídolo e, evidentemente, um discurso feito no meio do gramado onde o tom de D’Ale foi unicamente de agradecimento:

– Agradeço muito ao presidente Marcelo Medeiros, ao Fernando Carvalho, gente que me ajudou muito, que me deu apoio nos momentos ruins. Obrigado a todo grupo e a minha família. Errei e acertei, como uma pessoa normal, que quer ganhar sempre, que não se conforma. Não vestirei a camisa colorada no próximo ano, mas acredito que a história continuará. Muito obrigado.

– A vitória de hoje foi o mais importante para mim. O Beira-Rio está vazio, este time e este grupo mereciam muita coisa no dia de hoje, família presente, meus colegas…. Torcedor colorado, eu agradeço muito a vocês. Obrigado por tudo, pelo apoio, carinho e respeito. A admiração é minha, é nossa, por vocês terem passados momentos bons e momentos ruins com a gente – disse o camisa 10 do clube desde 2008 tendo apenas uma breve interrupção em 2016.

Ao todo, D’Alessandro acumulou 517 jogos pelo Internacional com números que traduzem com fidelidade o grau de representação do meia argentino na história do clube: 114 assistências, 98 gols e 13 títulos conquistados.

