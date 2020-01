Clima ameno nas principais áreas do mundo pode prejudicar colheita de trigo

São Paulo, 29 – As condições das lavouras de trigo de inverno nas principais áreas produtivas dos Estados Unidos, Europa e Rússia pioraram no mês passado, avalia o banco Commerzbank em comentário diário enviado a clientes.

Nos Estados Unidos, o clima seco no Kansas, Estado que concentra maior parte da produção do País, fez com que a proporção de culturas classificadas como boas ou excelentes caísse 6 pontos porcentuais na semana, para 34%. A proporção também caiu no Colorado e em Oklahoma. Nas regiões mais ao norte, como Dakotas e Montana, a situação parece melhor, de acordo com o banco. Lá, cerca de 70% da produção foi identificada como boa ou excelente condição. Os danos causados pela geada ou pelos ventos ainda são baixos, embora possam piorar em caso de uma geada repentina atingir as plantações que ainda não estão preparadas.

O mesmo risco é observado na Europa, já que desde o início de dezembro o clima foi um dos mais quentes no norte e leste do continente nos últimos anos, observa a agência de previsão da Comissão Europeia (MARS). O clima ameno, no entanto, também poderia melhorar as chances de desenvolvimento das culturas, plantadas tardiamente. Em contrapartida, a seca contínua é um problema em muitas regiões, principalmente na Alemanha, Polônia, Romênia e Bulgária. No momento, segundo o relatório do banco, o MARS não prevê riscos sérios de geada em um futuro próximo, embora acredite na possibilidade de pragas nas culturas, que tendem a se disseminar, após invernos amenos.

Na Rússia, o clima também é ameno e seco nas importantes áreas de cultivo do sul do país, segundo relata o serviço meteorológico Meteovesti. Por enquanto, a condição das culturas ainda parece satisfatória, mas pode piorar em caso de súbita geada ou falta de chuvas na primavera, afirma o banco.