Clientes do SVB na Ásia que perderam depósitos enfrentam dificuldades

Clientes do Silicon Valley Bank (SVB) na Ásia cujos depósitos não foram protegidos pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) enfrentam outro problema: eles ainda têm empréstimos em andamento – com o First Citizens Bank.

Quando o SVB quebrou mais cedo neste ano, a FDIC interveio para proteger todos os depósitos do banco americano sediado na Califórnia e arranjou a venda das contas dos clientes, agências e empréstimos para o First Citizens.

Ficou de fora do acordo, porém, a agência do SVB nas Ilhas Cayman, na qual havia depósitos de clientes do banco na China, em Cingapura e outras partes da Ásia, entre elas empresas de venture capital e private equity, com sede em territórios britânicos ultramarinos. Essas empresas de investimento de se surpreenderam no fim de março ao descobrir que seus depósitos não estavam protegidos e que a FDIC havia apreendido suas contas, reportou anteriormente o Wall Street Journal.

Os fundos estão agora sob pressão para pagar empréstimos de curto prazo, mas o dinheiro que haviam destinado a isso estava nas contas do banco nas Ilhas Cayman, disseram clientes.

Alguns clientes do SVB afirmaram que solicitaram ao First Citizens se seus empréstimos podem ser acertados com depósitos que os fundos tinham nas contas das Ilhas Cayman.

Em resposta, uma porta-voz do banco disse que isso não seria legal. O First Citizens afirmou a alguns fundos asiáticos que estava aberto a dar mais prazo para o pagamento de dívidas.

O FDIC se recusou a comentar a situação. Nem ele nem a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman informaram quanto havia em depósitos do braço do SVB no local no momento da quebra do banco. Fonte: Dow Jones Newswires.

