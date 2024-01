Clientes do Starbucks podem levar seus próprios copos para reduzir o desperdício

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 04/01/2024 - 5:15 Para compartilhar:

Agora você pode escrever seu nome em um copo de sua propriedade – desde que esteja limpo – antes de fazer seu próximo pedido do Starbucks.

A gigante do café com sede em Seattle anunciou na quarta-feira (03) que os clientes de todas as localidades dos EUA e Canadá podem trazer suas próprias canecas reutilizáveis ​​para sua próxima dose de java.

Como bônus adicional, quem usar um copo pessoal receberá um desconto de 10 centavos e os membros do programa de recompensas da rede receberão 25 estrelas.

A medida faz parte do compromisso da Starbucks de reduzir o desperdício em 50% até 2030, afirmou a empresa num comunicado de imprensa.

“Como sabemos, o copo mais sustentável é provavelmente aquele que você já possui”, disse a diretora-gerente da Starbucks, Kate Daly.

A Starbucks fez duas advertências sobre o tipo de copo pessoal que um cliente pode levar ao barista: ele deve estar limpo e conter menos de 1 litro.

“Para a segurança dos clientes e a nossa, os baristas não podem enxaguar os copos pessoais nas pias dos equipamentos da Starbucks. Por esta razão, não serão aceitos copos sujos”, afirmou a Starbucks em resposta às Perguntas Frequentes sobre a sua nova iniciativa de redução de resíduos.

Ao fazer o pedido no balcão de uma cafeteria, os clientes são aconselhados a informar aos baristas, ao fazerem o pedido, que trouxeram sua xícara pessoal.

O aplicativo Starbucks agora tem uma opção de “copo pessoal” disponível nas opções de “personalização”.

Copos pessoais podem ser usados ​​para todas as opções de tamanho padrão da Starbucks – desde o short de 240 ml até o venti, a maior oferta de 700 ml – e para pedidos quentes, gelados e misturados, como as misturas de Frappuccino exclusivas da rede.

O grupo americano de defesa ambiental Clean Water Action tem feito lobby contra o desperdício da Starbucks ao longo dos anos, criticando a cafeteria por colocar suas bebidas em um copo de papel forrado de plástico que é elegível para reciclagem em apenas quatro cidades dos EUA, de acordo com a organização.

A Starbucks utiliza mais de 8.000 destes copos de papel por minuto em seu portfólio global de mais de 35.000 lojas em 80 países – cerca de 16.000 das quais estão nos EUA. No Brasil são 144 unidades.

O número soma mais de 4 bilhões de xícaras por ano, informou a Clean Water Action.

