CLI Sul investirá R$ 565 mi para ampliar capacidade em terminal em Santos

São Paulo, 20 – A CLI Sul, unidade de negócios em Santos da Corredor Logística e Infraestrutura (CLI), empresa especializada em infraestrutura e logística portuária para o agronegócio, anunciou nesta segunda-feira o início dos trabalhos de engenharia para investimentos de R$ 565 milhões no Porto de Santos (SP), com a assinatura do aditivo ao contrato de arrendamento com o Ministério de Portos e Aeroportos. “Este investimento é importante para que possamos modernizar a estrutura do terminal que operamos no Porto de Santos, aumentar a produtividade na movimentação de açúcar e grãos”, disse em nota o CEO da CLI, Helcio Tokeshi.

Segundo a empresa, o terminal passará por uma renovação, com investimentos em um novo armazém que aumentará a capacidade do terminal em 100 mil toneladas, um novo parque de moegas contando com 4 pontos de descarga de caminhões e novas esteiras mais eficientes, que geram menos pó. “As melhorias devem permitir um aumento entre 2 milhões e 2,5 milhões de toneladas por ano na capacidade de movimentação do terminal.”