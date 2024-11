Cleveland Cavaliers ‘falha’ no ataque, mas bate Nets e chega a 11 vitórias em 11 jogos na NBA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2024 - 8:47 Para compartilhar:

Pela primeira vez na temporada, o Cleveland Cavaliers não conseguiu marcar ao menos 110 pontos em uma partida, mas produziu o suficiente para vencer o Brooklyn Nets por 105 a 100 na noite de sábado. O time de Cleveland se tornou o 12º da história da NBA a iniciar uma temporada com 11 triunfos em 11 partidas.

O recorde de melhor início de temporada na liga pertence ao Golden State Warriors. Em 2015/2016, a equipe de San Francisco venceu seus primeiros 24 jogos. Na disputa do título daquela temporada, os Warriors caíram diante, justamente, dos Cavaliers.

O destaque no 11º triunfo seguido do Cleveland Cavaliers foi Darius Garland, que marcou 8 de seus 20 pontos no quarto período. Os Nets tinham 7 pontos de vantagem (96 a 89) faltando 4min23 para o fim do jogo, mas viram o time da casa marcar 10 pontos seguidos, virar e não deixar mais à frente do placar.

O técnico do Cleveland, Kenny Atkinson, admitiu que o jogo deste sábado tinha um sabor especial. Foi a primeira vez que ele enfrentou o Brooklyn desde que foi demitido pelos Nets em 2020.

Em San Antonio, os Spurs perderam do Utah Jazz por um ponto (111 a 110), mas viram uma atuação histórica de Victor Wembanyama, que conseguiu 24 pontos, sendo 18 em arremessos de 3 pontos, 16 rebotes e 7 bloqueios.

Com isso, aos 20 anos, Wembanyama se tornou o primeiro jogador da história da NBA a conquistar mais de 20 pontos, mais 15 rebotes, mais 5 bloqueios e acertar mais de 5 arremessos de 3 pontos em uma partida mais de uma vez.

Apesar do bom desempenho de Wembanyama, os Spurs ocupam apenas a 12ª posição na Conferência Oeste, com apenas 4 vitórias em 10 jogos.

Confira os resultados da noite deste sábado:

San Antonio Spurs 110 x 111 Utah Jazz

Atlanta Hawks 113 x 125 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 105 x 100 Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers 105 x 103 Toronto Raptors

Acompanhe os jogos deste domingo:

Detroit Pistons x Houston Rockets

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

Indiana Pacers x New York Knicks

Orlando Magic x Washington Wizards

Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

Denver Nuggets x Dallas Mavericks

Phoenix Suns x Sacramento Kings

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x Toronto Raptors