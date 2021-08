Clermont e Angers deixam líder PSG escapar após empates com Lyon e Bordeaux

Com três vitórias em três rodadas na Ligue 1, o Paris Saint-Germain obrigou Clermont e Angers a vencerem para seguirem dividindo a liderança, mas os dois empataram com Lyon (3-3) e Bordeaux (1-1), respectivamente, neste domingo.

O Clermont-Ferrand (3º), equipe que estreia nesta temporada na Ligue 1, reagiu para se manter invicto e evitou a primeira vitória do Lyon (16º) na temporada nos acréscimos (3-3).

Moussa Dembelé havia marcado dois gols para o Olympique Lyonnais (de pênalti aos 5 minutos e depois aos 21) e o meia brasileiro Lucas Paquetá fez o terceiro pouco antes do intervalo (45 + 1).

O Clermont, que empatou primeiro com um gol contra de Sinaly Diomandé, deixou tudo igual com dois gols do ponta-esquerda kosovar Elbasan Rashani (80 e 90+1).

“Não defendemos bem e devíamos ter marcado o quarto gol. Com a qualidade que temos, deveria ter acabado assim. Vi coisas que você não vê nos Sub-12”, desabafou o técnico do Lyon, Peter Bosz, bastante irritado no fim da partida.

Com a sua reação deste domingo, o Clermont prolonga seu grande momento em uma competição que lhe era estranha, mas na qual atualmente já está em 3º lugar, com 7 pontos.

Quem segue o mesmo caminho do recém-promovido Clermont é o Angers (2º), que iniciou a partida contra o Bordeaux (15º) perdendo após o gol de Sékou Mara (11), mas o zagueiro Romain Thomas (39) empatou fechando o placar em 1 a 1.

Metz e Reims (1-1) perderam a oportunidade de conquistar sua primeira vitória nesta Ligue 1 e o mesmo aconteceu com Strasbourg e Troyes (1-1).

Quem já somou três pontos foi o Montpellier (7º), que como anfitrião encontrou o caminho da vitória (3-1) após começar perdendo para o Lorient (9º).

E o Rennes venceu o clássico contra o Nantes em casa por 1 a 0 com gol do atacante Martin Terrier no segundo tempo (58) e agora é o quinto colocado com 5 pontos.

— Jogos da 3ª rodada da Ligue 1 francesa (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Brest – PSG 2 – 4

– Sábado:

Monaco – Lens 0 – 2

Saint-Etienne – Lille 1 – 1

– Domingo:

Lyon – Clermont-Ferrand FC 3 – 3

Strasbourg – Troyes 1 – 1

Montpellier – Lorient 3 – 1

Metz – Reims 1 – 1

Bordeaux – Angers 1 – 1

Rennes – Nantes 1 – 0

(15h45) Nice – Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 9 3 3 0 0 10 5 5

2. Angers 7 3 2 1 0 6 1 5

3. Clermont-Ferrand FC 7 3 2 1 0 7 3 4

4. Lens 5 3 1 2 0 5 3 2

5. Rennes 5 3 1 2 0 3 2 1

6. Nice 4 2 1 1 0 4 0 4

7. Montpellier 4 3 1 1 1 8 7 1

8. Olympique de Marselha 4 2 1 1 0 5 4 1

9. Nantes 4 3 1 1 1 3 2 1

10. Lorient 4 3 1 1 1 3 4 -1

11. Saint-Etienne 3 3 0 3 0 4 4 0

12. Reims 3 3 0 3 0 4 4 0

13. Brest 2 3 0 2 1 4 6 -2

14. Metz 2 3 0 2 1 4 6 -2

15. Bordeaux 2 3 0 2 1 3 5 -2

16. Lyon 2 3 0 2 1 4 7 -3

17. Lille 2 3 0 2 1 4 8 -4

18. Troyes 1 3 0 1 2 2 5 -3

19. Monaco 1 3 0 1 2 1 4 -3

20. Strasbourg 1 3 0 1 2 3 7 -4

