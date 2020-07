Cleo sobre desejo de ser mãe: “Não fico me cobrando”

Cleo usou as redes sociais nessa segunda-feira (20) para gravar uma série de vídeos nos Stories, do Instagram, respondendo perguntas de seguidores. Entre as questões, ela comentou sobre o desejo de ser mãe, mas garantiu que “não fica se cobrando” para dar esse passo.

“No momento esse não é meu foco. E eu acho que ser mãe é uma coisa muito séria, é muita responsabilidade. A gente tem que estar bem preparada em vários aspectos, e isso não envolve só a questão financeira”, disse.

“Quem sabe nos próximos anos, ou não. Tudo vai depender da minha vontade, que é uma pipa no vento, eu diria. Mas eu não fico me cobrando também não, eu amo criança, eu adoro estar perto de criança, e eu quero ser mãe. Então, isso vai acontecer no meu tempo. E eu quero adotar também, eu não pretendo ter filho da minha barriga, então, vai dar tudo certo galera”, completou a artista de 37 anos.

