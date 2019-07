Cleo sobre construir família: “Ver aquela pessoa todo dia é chato”

A modelo Giovanna Ewbank convidou a atriz Cleo Pires para ser entrevistada em seu canal do Youtube. Entre os assuntos abordados, a filha de Glória Pires e Fábio Júnior falou sobre relacionamentos, aplicativo de paquera para ricaços e também sobre a fama de sexy.

“Ver aquela pessoa todo dia é chato. Ter que dar satisfação é chato”, disse Cleo sobre construir uma família. Apesar disso, ela afirma que quer ter filhos.

Perguntada sobre o uso do aplicativo ‘Raya’, dedicado apenas para ricaços, Cleo afirmou que ainda é usuário do serviço de paquera. “Eu gosto. Gosto muito da coisa platônica. Fico conversando com a pessoa um tempão. Esse aplicativo funciona super pra mim nesse quesito”, explicou ela.

Sobre a fama de sexy, a atriz disse achar graça e falou sobre o tema. “Acho divertido. Adoro coisas sensuais, mas acho que as pessoas ficam bem apegadas nisso e aí é uma questão delas. E tudo bem”, disse ela, que assumiu que no dia a dia não é nada sensual: “Sou muito boba, faço várias caras escrotas. Não sou isso. Mas gosto de fazer carão em foto”.

Confira: