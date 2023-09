Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/09/2023 - 12:25 Compartilhe

A cantora e atriz Cleo falou novamente sobre a presença do seu pai, o cantor Fabio Jr., na sua infância. Anteriormente, a famosa, convidada para o primeiro episódio da segunda temporada do “Luana É De Lua”, apresentado pela atriz Luana Piovani, comentou como ele não fez bem para a sua mãe, a atriz Gloria Pires,e a sua ausência durante grande parte da infância.

“Falei que meu pai Fábio foi péssimo para a minha mãe e foi ausente na minha vida. Isso é verdade, e não tem que ser um problema falar sobre isso. É a minha experiência, a minha vida. Não posso mentir. Existe um tabu que a família tem que ser perfeita, e a minha não é, ela é como a de todo mundo”, explicou ela por meio de um vídeo.

Porém, Cleo reforçou que atualmente sua convivência com o artista é “muito amorosa”.

“O meu pai é um cara que amo muito. A gente teve uma relação muito difícil por causa de todas essas coisas que falei no programa e a gente se resolveu. Hoje em dia a gente tem uma relação muito amorosa, de muito respeito, mas isso não quer dizer que eu não posso falar sobre as coisas que aconteceram. Então, se resolvam na terapia ou qualquer lugar que vocês gostem e parem de me encher o saco”, explicou.

“Pavor dele”

Na roda de conversa do episódio de estreia, Luana recebeu, além de Cleo, a apresentadora Titi Müller, a advogada Lígia Moreira e a cantora Negra Li. Elas debateram sobre o fim do casamento e analisaram de que forma isso pode afetar os filhos.

“Acho que estou aqui [no programa temático] porque tenho histórias de separação da minha vivência desde que nasci. Não eram minhas as minhas histórias, mas eu vivi, por ser filha das pessoas que viveram isso”, disse.

“Os meus pais se separam quando eu tinha 1 ano. Então eu não tenho nenhuma memória. Meu pai não era muito presente, eu ficava questionando essas coisas, mas ela [Gloria] me explicava. Eu me dava super bem com todos os namorados dela, eu que falei para ela começar a namorar o meu pai, o Orlando”, contou. Gloria e Fabio foram casados de 1979 a 1983.

Na conversa, Piovani refletiu sobre as tentativas de ressignificar os desafios da própria mãe, pois hoje entende o que ela passou no relacionamento com o pai. “Eu também [passei por isso]”, falou, e Cleo concordou na sequência.

“Eu paguei sozinha esse pato de ser filha de pais separados que não se comunicam, não se compreendem. [Em que], inclusive, o pai é péssimo para a mãe”, disse.

“Isso que eu estou vivendo agora, de ver o meu marido ser melhor amigo da ex-mulher dele, mãe do filho dele […] Quando eu entendi que o meu pai tinha sido péssimo para minha mãe, e eram outros tempos, eu peguei pavor dele. Isso pode acontecer também”, revelou.

