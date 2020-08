Cleo rejeita ideia de ser mãe: “Não tenho tesão em trazer alguém ao mundo”

Em bate-papo com Caio Fischer, Cleo falou sobre diversos assuntos, entre eles: maternidade, sensualidade e quarentena. Questionada sobre a possibilidade de ser mãe, ela comentou sobre a falta de vontade. “Não sei se eu quero ficar botando gente no mundo. Acho que as minhas pessoas já estão no mundo. O meu processo é encontrar as pessoas. Não tenho tesão em trazer alguém ao mundo. O mundo está cheio de gente, o mundo já está um caos”, afirmou ela.

Na conversa, Cleo também comentou as críticas que algumas mulheres, como ela, por exemplo, recebem por serem muito sensuais: “Às vezes quero ser vulgar e eu vou ser sexy sendo vulgar ou não vou ser sexy sendo vulgar. Me irrita porque cai no lugar da mulher que tem que incitar o desejo, mas parecer uma santa”.

Ainda no bate-papo, a artista contou que tem passado o período de isolamento social com um grupo de amigos, e revelou uma saudade: “Vivendo em uma comunidade de cinco, seis pessoas. Todos amigos. Mas estou com uma saudades de um bar”.

Veja também