Cleo Pires participa de evento de lançamento da nova Collab da Riachuelo com Moschino

Na noite dessa segunda-feira (18), aconteceu o evento de vendas antecipadas do lançamento da nova colab da Riachuelo com Moschino, e que contou com a presença de celebridades, como Cléo Pires, Pequena Lo, Fernanda Souza, Thaynara Og, Rafa Kalliman e o pocket show de Luiza Sonza.

A loja estava totalmente modificada na temática das novas peças de roupas. A nova coleção de roupas foi desenhada pelo renomado estilista Jeremy Scott. Com muita sofisticação e estilos diferentes, ele trás um mix de estampas de bolinhas até desenhos animados.

O look escolhido por Cléo Pires foi um all black misturando personagens do desenho animado infantil Looney Tunes com a banana tropical criada pelo diretor criativo e estilista da marca.

