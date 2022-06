Cleo Pires conta experiência de escrever livro sobre relacionamentos tóxicos: ‘Revivendo coisas’

Além de atriz, modelo e cantora, Cleo Pires pode acrescentar “escritora” à sua biografia. A artista, em parceria com Tatiana Maciel, escreveu o livro ‘Todo mundo que amei já me fez chorar’, publicado este mês pela Editora Melhoramentos. A obra, de ficção, traz contos sobre relacionamentos tóxicos.

Cleo usou a sua vivência e a de pessoas próximas para retratar as furadas e os problemas enfrentados em namoros e outras aventuras do tipo. Relações familiares de trabalho também são abordadas nas páginas.





“O livro foi um processo de cura. Mas dolorido também. Porque você acaba revivendo coisas que achava que estavam resolvidas e acaba sofrendo mais um pouco com o que havia sofrido lá atrás”, disse Cleo, em entrevista ao Globo. “Eu chorei mesmo, mas ri muito também, porque sabemos rir de nós mesmas”, completou a co-autora Tatiana Maciel.

Sobre a escrita, as autoras contaram que a sintonia foi quase instantânea. “Foi mágico, de virarmos irmãs tendo se visto umas três vezes por zoom – lembra Maciel. – A empatia foi completa, uma troca de muita confiança. (A união das mulheres) é uma questão de sobrevivência. Se não nos damos as mãos, não sobrevivemos”

Claro, os ex-namorados das duas começaram a querer saber se seriam retratados na obra. “Já sofri questionamentos de certas pessoas que estavam incomodadas com a forma como estava falando das coisas da minha vida”, disse Cleo. “Até eu, que não sou famosa como a Cleo, já recebi mensagem de ex perguntando se estava no livro ou não!”, concordou Tatiana.