A cantora e atriz Cleo fez um desabafo sobre como o divórcio dos seus pais, a atriz Gloria Pires e o cantor Fabio Jr., afetaram a sua vida.

Convidada da segunda temporada de “Luana É De Lua”, apresentado pela atriz Luana Piovani, ela comentou como o famoso não fez bem para a sua mãe e a ausência dele durante grande parte da sua vida. Gloria e Fabio foram casados de 1979 a 1983.

Na roda de conversa do episódio de estreia, Luana recebeu, além de Cleo, a apresentadora Titi Müller, a advogada Lígia Moreira e a cantora Negra Li. Elas debateram sobre o fim do casamento e analisaram de que forma isso pode afetar os filhos.

“Acho que estou aqui [no programa temático] porque tenho histórias de separação da minha vivência desde que nasci. Não eram minhas as minhas histórias, mas eu vivi, por ser filha das pessoas que viveram isso”, disse.

. “Os meus pais se separam quando eu tinha 1 ano. Então eu não tenho nenhuma memória. Meu pai não era muito presente, eu ficava questionando essas coisas, mas ela [Gloria] me explicava. Eu me dava super bem com todos os namorados dela, eu que falei para ela começar a namorar o meu pai, o Orlando”, contou.

“Paguei sozinha esse pato”

Na conversa, Luana Piovani refletiu sobre as tentativas de ressignificar os desafios da própria mãe, pois hoje entende o que ela passou no relacionamento com o pai. “Eu também [passei por isso]”, falou, e Cleo concordou na sequência.

“Eu paguei sozinha esse pato de ser filha de pais separados que não se comunicam, não se compreendem. [Em que], inclusive, o pai é péssimo para a mãe”, disse.

“Isso que eu estou vivendo agora, de ver o meu marido ser melhor amigo da ex-mulher dele, mãe do filho dele […] Quando eu entendi que o meu pai tinha sido péssimo para minha mãe, e eram outros tempos, eu peguei pavor dele. Isso pode acontecer também”, revelou.

