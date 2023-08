Cleo desabafa sobre pressão estética e expõe falta de oportunidades de trabalho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/08/2023 - 20:12 Compartilhe

Cleo aproveitou este sábado, 19, para desabafar com os seguidores do Instagram. Em um vídeo compartilhado em seu perfil, a atriz e cantora refletiu sobre a pressão estética que sofre desde o início de sua carreira, quando tinha 18 anos.

“Eu sei que para o público geral, tudo parece flores. Você está na TV, e as pessoas veem os famosos com olhar de adoração. Então, isso é bom para o ego de uma certa forma, mas a pressão para ser perfeita, manter a aparência certa, jovem, atraente… isso é real, e pode acabar com a nossa saúde mental”, começou.

A atriz pontuou que o título de sex symbol foi reforçado com sua personagem Lurdinha na novela “América” (2005). “Era uma personagem maravilhosa, mas que carregava uma carga sexualizada grande. Então, não tem como não dizer que ela não solidificou a forma com que as pessoas passaram a me enxergar. Até então, eu estava tranquila com isso porque é divertido ser vista desse jeito também, mas não só desse jeito. Quando eu percebi o que isso significava para a minha imagem e para mim, já era tarde demais”, lamentou.

Com 40 anos de idade atualmente, Cleo enfrenta dificuldades no mercado de trabalho há alguns anos. “Eu percebi que depois dos 35, 37, os diretores e as produções já não sabiam mais o que fazer comigo. O mercado do audiovisual funciona muito como um mercado normal, onde as produções são os produtos dispostos nas prateleiras, e é como se eles não soubessem mais em que prateleira me colocar depois dos meus 35 anos”, desabafou.

Para se manter na arte, Cleo está investindo em produções próprias. “Se eu realmente quisesse continuar atuando em papéis que me desafiassem e fossem relevantes para mim, eu teria que correr atrás de outras formas. E foi o que eu fiz. Passei a fazer disso um objetivo, produzir audiovisual pensando em gerar oportunidade para mim, óbvio, claro, mas também para outras mulheres que estão sendo postas de lado nas prateleiras tão cedo”, finalizou.

