Cleo comenta diagnósticos de doença autoimune e TDAH: ‘Tédio de tudo’

Cleo foi convidada do podcast “PodDelas” desta quinta-feira, 14, e relembrou os diagnósticos de Tireoidite de Hashimoto (doença autoimune na qual os anticorpos do organismo atacam as células tireoidianas) e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

Sobre a primeira condição, a atriz listou seus sintomas: “Me sentia totalmente debilitada, esquecida, cansava rápido, tonta, tinha que ficar deitada. O tratamento não deu certo e procurei um médico que me ajudou a desinflamar o organismo”.

O processo de desinflamação do corpo demandou uma reeducação alimentar. Com isso, Cleo precisou cortar do cardápio alimentos com glúten, açúcar e lactose.

Após a pandemia, com a ajuda de um psiquiatra, a artista descobriu o TDAH. O diagnóstico veio após uma investigação profunda do profissional, que procurou sua mãe, Glória Pires, para entender os comportamentos de Cleo desde a infância.

“O médico entrevistou minha mãe, mandou questionário para mim e diagnosticou. Tenho desde criança e tudo leva a crer que nasci com TDAH. Ficava muito entendiada de tudo. Tinha tédio de tudo!”, detalhou.

