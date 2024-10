Cleo aposta em novos rumos da carreira, revela arrependimento e dá spoiler sobre Gloria Pires

Marília Barbosai Marília Barbosa - https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 22/10/2024 - 9:00 Para compartilhar:

Quem acompanha a carreira de Cleo já a viu trilhar seu caminho por diversas áreas artísticas, da atuação à música. Cheia de novos projetos profissionais ainda em 2024, a atriz agora tem um editorial de moda para chamar de seu.

Estreante como diretora da campanha de Nativa SPA Cereja Rouge, da Boticário, a artista traduz a essência marcante da linha “Sexy Cherry” ao aconchego de se sentir sensual na própria pele.

“Essa fragrância me traz muito de… é engraçado, porque tem toda essa coisa do sexy, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma coisa de aconchego, de se sentir bem onde você está, do jeito que você está, como você é. Quanto mais você se sente bem na sua pele, mais você fica sensual e alerta para o sensorial”, declara em entrevista exclusiva ao site IstoÉ Gente, nos bastidores da campanha.

Ao ser questionada, então, sobre onde encontra aconchego em sua vida, Cleo não pensa duas vezes e dispara: “No meu marido [risos]!”, derrete-se ela, referindo-se a Leandro D’Lucca, com quem está casada desde 2021.

“Ele é o meu maior aconchego. Meus gatos e meu marido”, reforça ela, pontuando outros fatores que a colocam nesse lugar de tranquilidade.

“A música e a escrita também são grandes aconchegos para mim”, define a artista, que está com um novo projeto musical, chamado “Ecleotica” – união da palavra “eclética” ao seu nome.

“No projeto novo eu pego músicas que me marcaram durante a minha vida inteira, que eu amo, tanto mais antigas, quanto mais novas, e de vários gêneros diferentes. Então, vai ter pagode, rock, pop, MPB, sertanejo… E eu faço a minha releitura dessas músicas. Estamos montando um show com esse formato”, adianta a cantora, sem revelar quando abrirá agenda de shows.

Cleo se espelha nela mesma para seguir os novos rumos profissionais. Segundo relato, sua trajetória até hoje, aos 42 anos de idade, é a responsável por seus passos no presente e no futuro.

“Acho que tudo o que eu já vivi, todos os lugares onde já estive, todas as coisas que eu tinha vontade de que fossem diferentes, coisas que eu sei que não vão dar para ser diferentes. Enfim, tudo que eu vivi dentro de mim, mas também fora, no externo, me inspira para esse novo momento mais divertido.”

Gloria Pires

Feliz da vida com o resultado da parceria com sua mãe, Gloria Pires, no cinema – as duas vivem mãe e filha na ficção pela primeira vez no longa “Vovó Ninja” – Cleo enaltece sua genitora, sobretudo, por seu lado profissional.

“Me senti muito grata de ter essa oportunidade de poder trabalhar não só com a minha mãe e ter coisas nossas, pessoais ali, que a gente trouxe e que a gente evoluiu através desse trabalho, mas também profissionalmente trabalhar com a Gloria Pires”, afirma ela, entregando uma característica de Gloria, que nem todo mundo conhece: a modéstia.

“Ela deixa tudo fácil, é muito generosa e muito modesta. Ela não se acha a Gloria Pires, tem que ficar falando para ela [risos], porque ela é muito pé no chão, é uma delícia trabalhar com ela. Acho que absorvi muita coisa incrível dela, que eu pude observar e trocar com ela. Foi muito especial”, reafirma a atriz, dando um spoiler sobre um desejo seu: ser dirigida pela mãe, que estreará na nova função no filme chamado “Sexa”.

“Agora ela está dirigindo o primeiro filme e eu falei que quero que ela me dirija em algum momento. Ia ser tudo! Imagina, ser dirigida por ela?!”, vibra a “filha coruja”, que não poupa elogios à mãe.

“Ela deve ser uma grande diretora, porque como atriz ela já esboçava coisas de diretora, sabe? Eu já percebia isso. Muitas vezes ela reescrevia cenas e direcionava. Então, quando ela veio com essa coisa de querer dirigir, eu falei: ‘Mãe, é isso aí, está prontíssima’. E ela está lá fazendo o primeiro filme dela e eu quero que ela me dirija”, entrega.

Saúde

Em 2021, Cleo revelou o diagnóstico de Tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune. A enfermidade reage da seguinte forma: o organismo “percebe” que a pessoa está atacando a si própria e passa a fabricar anticorpos contra as células da tireoide.

Esses anticorpos provocam a destruição da glândula ou a redução da sua atividade, o que pode levar ao hipotireoidismo por carência na produção dos hormônios T3 e T4.

A respeito de tal condição, que não tem cura, apenas tratamento para controlar os hormônios, Cleo admite que se arrepende de não ter cuidado da saúde quando era mais jovem.

“Eu só comecei a ficar mais atenta à minha saúde quando descobri que eu tenho problema de tireoide, faz uns anos, mas não muitos. Acredito que se eu tivesse cuidado da minha saúde desde mais cedo, talvez não seria tão difícil para mim hoje em dia, sabe? Ter hábitos mais saudáveis, alimentares e tudo que eu tive que aprender e tive que desenvolver”, lamenta.

Cleo afirma ser hedonista – indivíduo que prioriza o prazer pessoal – e que por isso não foi atrás de orientações antes.

“Eu sou muito hedonista, fui criada comendo muita besteira, pela minha avó [risos]. E eu fiquei totalmente viciada, porque essas coisas viciam mesmo, né? Então, para mim, foi difícil fazer [essa mudança] depois de muito mais velha.”

“Antes, com uns 20 e poucos anos, eu comecei a comer orgânico, mas eu tinha fases em que eu comia bem e fases em que eu estrondava. Mas hoje em dia não dá mais para eu fazer isso. Então, talvez se eu tivesse cuidado bem da minha saúde não teria isso hoje em dia”, encerra.