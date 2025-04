Clem Burke, baterista do Blondie, morre aos 70 anos

Clem Burke, baterista do Blondie por muito tempo, morreu aos 70 anos, anunciou a banda pioneira do New Age nesta segunda-feira (7).

A banda disse que Burke morreu após uma “batalha contra o câncer”.

“Clem não era apenas um baterista; era o coração do Blondie”, dizia a declaração no Instagram.

“Seu talento, energia e paixão pela música eram inigualáveis, e suas contribuições para nossa música e sucesso são imensuráveis.”

Nascido em Nova Jersey, Burke se uniu ao Blondie em 1975, logo depois que Debbie Harry e Chris Stein fundaram a banda que produziu sucessos como “Heart of Glass”.

Burke e seus companheiros do Blondie entraram para o Hall da Fama do Rock em 2006.

Ao longo de sua carreira, trabalhou com muitos artistas renomados, incluindo Bob Dylan, Iggy Pop, The Ramones e Eurythmics.

“A influência de Clem se estendeu muito além do Blondie”, dizia o comunicado da banda.

“Sua influência e contribuições deixaram uma marca inapagável em cada projeto que fez parte”.

“Boa sorte, Dr. Burke.”

