Cleiton Gauer assume a superintendência do Imea

SÃO PAULO (Reuters) – O engenheiro agrônomo Cleiton Gauer assumirá, a partir de 1º de outubro, a superintendência do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), conforme comunicado divulgado nesta quinta-feira.

Gauer substitui Daniel Latorraca, economista que trabalhou durante 12 anos na gestão do instituto.

“Para mim é uma grande satisfação assumir este novo compromisso no instituto e eu espero poder contribuir ainda mais com as informações do agro mato-grossense para subsidiar as tomadas de decisões dos produtores rurais”, afirmou Gauer na nota do Imea, que mensura dados agrícolas do principal Estado produtor de grãos e oleaginosas do país.

(Por Lais Morais)

