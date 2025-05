Cleber Xavier usa ‘divã’ para recuperar Santos diante do Grêmio no Brasileiro

Mais do que estratégias, treinos e aplicação tática, o Santos vai se apoiar na parte psicológica diante do Grêmio, neste domingo, às 16h, na arena gremista, pelo Campeonato Brasileiro, para tentar dar um basta na série de maus resultados que transformou a Vila Belmiro em um caldeirão na quinta-feira, após o empate de 1 a 1 com o CRB, pela Copa do Brasil.

Cléber Xavier, que fez seu batismo como treinador justamente no confronto com a equipe alagoana, viu de perto o ambiente de tensão que norteou os torcedores na Vila Belmiro (além de protestos, houve tentativa de invasão na área de imprensa do estádio) e adiantou que o diálogo vai ser a sua principal ferramenta para tirar o time dessa situação por agora.

“Quando a gente chega rapidamente em um processo, temos que tomar decisões. Uma das atitudes que tomei foi trazer principalmente os (jogadores) mais pressionados, como o (Diego) Pituca e o Guilherme, para uma condição mais favorável”, afirmou Xavier.

E o cenário na competição está mesmo longe de ser animador para o treinador que está chegando. O clube santista tem apenas quatro pontos até aqui. Nos últimos cinco compromissos, a equipe perdeu três partidas, obteve um empate e apenas um triunfo. Começou a rodada, assim, na 19ª e penúltima rodada.

Para o duelo com os gremistas, os problemas não ficam somente na parte mental, que deverá ter atenção especial por parte do novo comandante. Os desfalques surgem como um complicador a mais para encarar os gaúchos no Sul.

O atacante Guilherme teve confirmada lesão muscular e será baixa certa. O jogador, que não balançou as redes nos últimos sete compromissos, sentiu o músculo adutor da coxa direita. A boa notícia para o treinador estreante é que Soteldo, Thaciano e Gabriel Bontempo treinaram normalmente na sexta e podem aparecer entre os 11 neste domingo.

Soteldo, inclusive, deve entrar no lugar de Guilherme. Os outros dois brigam pela mesma vaga no meio-campo santista. Já Neymar e Barreal, com lesões musculares, e Souza, tornozelo direito, continuam de fora.

Em meio ao clima turbulento logo na sua chegada, Cléber Xavier enxergou pontos positivos após o empate na Vila Belmiro com o CRB. “Acho que a entrega dos jogadores foi bastante positiva durante a partida além de outros aspectos que vamos analisar com a comissão técnica”, comentou o treinador que admite a necessidade urgente de dar uma resposta à torcida.

Pelo lado do Grêmio, a situação não é muito diferente. O clube, que vem de derrota neste meio de semana na Copa do Brasil para o CSA, contabiliza apenas cinco pontos em seis rodadas e tenta se reencontrar sob o comando de Mano Menezes.

Para o jogo deste domingo com o Santos, em Porto Alegre, o treinador gaúcho deu o tom do que deve ser feito para a equipe reencontrar o caminho das vitórias. “O caminho é melhorar, ter calma, trabalhar, falar pouco e seguir em frente”, comentou Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO X SANTOS

GRÊMIO – Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson (Wagner Leonardo), Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti, Cristaldo, Cristian Oliveira e Ednílson; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

SANTOS – Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Gabriel Bontempo (Thaciano); Soteldo (Deivid Washington), Tiquinho Soares e Rollheiser. Técnico: Cléber Xavier.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).