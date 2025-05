Cléber Xavier admite clima tenso no Santos e promete foco na ‘questão mental’ do elenco

A estreia de Cléber Xavier como técnico foi marcada por fortes emoções durante e depois do jogo do Santos contra o CRB, pela Copa do Brasil. O treinador viveu momentos de alívio, como o pênalti defendido pelo goleiro Gabriel Brazão nos acréscimos, e tensão, com direito a xingamentos ao elenco e confronto da torcida com a polícia nos arredores da Vila Belmiro na noite de quinta-feira. Nada disso abalou o estreante, que agora quer trabalhar a parte mental dos jogadores.

“O ambiente (tenso) aqui já existia. Houve a invasão da torcida ao CT antes”, disse, em referência ao episódio que aconteceu um dia antes de sua confirmação como treinador santista. “Sabíamos que, se o resultado não viesse, a pressão continuaria. Tentamos trabalhar nos dois treinamentos, além das questões táticas do jogo, a questão mental.”

A tensão só aumentou no time após o empate por 1 a 1 com o CRB, da segunda divisão, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Santos correu sério risco de levar a virada nos acréscimos. Mas Brazão salvou o time ao defender penalidade. O alívio momentâneo não aplacou a irritação da torcida, que xingou o presidente Marcelo Teixeira e chamou o elenco de “time sem-vergonha”.

Oficializado como novo técnico santista na terça, Xavier teve apenas dois treinos para começar a mudar o rumo do time na temporada. Mas já indicou quais são os jogadores que mais preocupam, principalmente em razão do clima tenso vivido pela equipe: o atacante Guilherme, maior alvo da torcida pelo jejum de gols, e o volante Diego Pituca.

“Quando a gente chega muito rápido no processo, temos que tomar decisões rápidas. Uma que tomei foi trazer os jogadores que estavam mais pressionados, como Pituca e Guilherme, de volta para o jogo em uma condição melhor. Tive conversas com os dois para trazer ambos para o jogo, ambos se colocaram à disposição, que passariam por essa condição com a cabeça forte. Mas a resposta não veio e, infelizmente, o Guilherme acabou se lesionando. Pituca fez um jogo médio, embora pressionado”, comentou, após o empate.

Um caminho para o novo comandante santista é criar um setor de psicologia para ajudar os jogadores no aspecto emocional neste momento difícil da temporada – o time é o penúltimo colocado da tabela do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento, como aconteceu de forma recorrente em 2023, ano da sua queda para a Série B.