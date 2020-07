Cléber Reis se recupera de lesão, mas questões contratuais impedem que ele enfrente o Santos Zagueiro tem contrato com o Peixe até 2022 e empréstimo firmado com a Ponte Preta impede que ele enfrente o Alvinegro Praiano

Pivô de imbróglio que impede o Santos de registrar novos jogadores desde março, o zagueiro Cléber Reis, emprestado à Ponte Preta até o fim da temporada, está fora do confronto entre Peixe e Macaca nesta quinta, às 21h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.

O jogador se recuperou de lesão muscular da coxa, sofrida durante os treinamentos de intertemporada antes para o reinício do Campeonato Paulista, treinou normalmente nesta quarta-feira, véspera do duelo diante do Alvinegro Praiano, mas cláusula contratual impede que ele defenda a equipe na qual mantém vínculo.

Contratado em 2017 pelo Santos, junto ao Hamburgo (ALE), o atleta não se firmou no clube e acumulou empréstimos para Coritiba, Paraná, Oeste e agora Ponte. O Peixe ainda não pagou o time alemão pela contratação há três anos e o débito que inicialmente era de 2,5 milhões de euros (R$ 9,1 milhões à época) hoje é de R$ 4,1 de euros (R$ 21,1 milhões na cotação atual). O processo está na Fifa, que proíbe que o Alvinegro Praiano inscreva novas peças até que a quantia seja paga.

Em exclusiva concedida ao LANCE! em maio, o zagueiro admitiu que se sente incomodado pela falta de espaço no elenco Santos.

– Posso dizer que isso me deixa intrigado. Se não me incomodasse, não faria sentido ter aceitado o desafio de voltar ao Brasil. Então, a verdade é que não ter tido uma sequência no Santos me incomoda, até porque não existe um motivo plausível para a falta de oportunidades, mas vou seguindo e trabalhando sério pelos times que confiam em mim – disse à época

Nesta temporada, pelo time de Campinas, Cléber Reis disputou cinco jogos, quatro deles como titular. O último no time principal aconteceu no 3 de fevereiro, na derrota pontepretana por 2 a 1 para a Inter de Limeira, no estádio Major Levy Sobinho, pela quarta rodada do Paulistão.

O vínculo de Cléber com o Santos se encerra em janeiro de 2022.

