Clayson, do Cuiabá, comenta volume ofensivo do Flamengo, mas ressalta: ‘Já mostramos nossa qualidade’ Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o ponta-esquerda ainda exaltou a estrutura do clube e revelou a meta do Dourado no Campeonato Brasileiro deste ano

Na noite deste domingo, o Flamengo, dono do melhor ataque do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Cuiabá no Maracanã, às 20h30, em confronto válido pela 27ª rodada da competição. Ciente do volume ofensivo do Rubro-Negro, que tem uma média de dois gols por jogo, o atacante Clayson, em entrevista exclusiva ao LANCE!, projetou o duelo e ressaltou que o Dourado tem qualidade e saberá equilibrar a partida.

– Sabemos das dificuldades, ainda mais fora de casa. O Flamengo tem uma grande equipe e é o atual campeão na briga pelo título novamente. Mas já mostramos nossa qualidade e certamente saberemos como equilibrar e fazer um grande jogo para tentar pontuar – disse Clayson.

Para o jogo desta noite, o time do técnico Jorginho não contará com Max e João Lucas, jogadores que estão emprestados ao Cuiabá pelo Flamengo. Clayson admitiu que a dupla fará falta, mas destacou que os jogadores que entrarem nas vagas do lateral-direito e do meio-campista darão conta do recado.

– Com certeza qualquer um que fica fora faz falta. Nosso elenco é muito bom. Mas até por isso quem entra sempre mantém o nível e dá conta. Importante é termos jogadores com nível pra manter, independentemente de quem seja escolhido – explicou.

TORCIDA

Contra o Cuiabá, o Flamengo, vale lembrar, fará o quinto jogo com público no Maracanã desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus. Mesmo sendo do time rival, Clayson comemorou a presença dos torcedores no estádio e espera que, no futuro, tenha o retorno da capacidade máxima.

– Pelo tempo que ficamos sem torcida, seja a favor ou contra, é muito bom ter a presença de público. Ficamos felizes com esse retorno, ainda algo gradativo, mas que logo voltará na capacidade máxima.

ESTRUTURA DO CLUBE E OBJETIVOS

Hoje, o Cuiabá ocupa a nona colocação do Brasileirão, com 34 pontos conquistados e, dessa forma, já está em uma posição confortável em relação ao Z4. Mesmo com a possibilidade de encostar na zona de classificação para a Libertadores, Clayson manteve os pés no chão e ressaltou que o primeiro objetivo do clube é permanecer na elite do futebol brasileiro.

– Temos mantido o mesmo (objetivo) desde o início do Campeonato. Vamos jogo a jogo e, mais perto da reta final, definiremos os objetos de maneira mais concreta. O primeiro objetivo é manter a equipe na primeira divisão e depois vamos em busca de outras coisas.







O desempenho positivo no Brasileirão, vale destacar, não é por acaso. O camisa 10 elogiou a estrutura e os profissionais do clube e afirmou que, assim, o grupo tem tranquilidade para trabalhar e desempenhar o melhor dentro de campo.

– Nossa estrutura realmente é muito boa. Já estive em outros clubes e no Cuiabá o nível é o mesmo. Temos grandes profissionais e uma estrutura muito boa para o atleta trabalhar. Isso tudo nos dá tranquilidade para fazer o nosso melhor em campo.

