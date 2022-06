Claudya celebra 57 anos de carreira e lança álbum em show no Blue Note SP

A cantora Claudya faz show de apresentação do recém-lançado “A Nossa Bossa Sempre Jovem”, no próximo 7 de julho, às 20h, no Blue Note SP, localizado à avenida Paulista, 2.073.

Acompanhada de baixo, bateria, guitarra e piano, a artista apresenta canções do atual projeto. O público presente poderá se deliciar com pérolas como Devolva-me (Renato Barros e Lilian Knapp), Nossa Canção (Roberto Carlos), Gatinha Manhosa (Erasmo Carlos), entre outras.





O novo projeto consiste em mostrar dois estilos musicais distintos e singulares na música brasileira: a Bossa Nova e a Jovem Guarda. Um gênero surgiu nos anos 50, nos pequenos apartamentos no Rio de Janeiro e o outro nos anos 60, atingindo o público jovem da época, influenciado pela cultura americana.

Claudya alia com êxito os dois ritmos, que já foram rivais no passado, transformando em Bossa Nova, canções que foram hits, explorando um novo campo harmônico e novos arranjos, assinados pelo pianista e arranjador Alexandre Vianna, que assina também a produção do trabalho, junto com a cantora. Grandes músicos colaboraram no álbum como: Bruno Migotto no contrabaixo, Flavio Barba na guitarra, Jorge Savedra na bateria, Ubaldo Versolato no sax, Sidmar Vieira no trompete e Alexandre Vianna no piano.

A cantora teve sua carreira iniciada nos grandes musicais, da TV Record, mais exatamente no programa“O Fino da Bossa” ao lado de Elis Regina, Jair Rodrigues e elenco. Lançou álbum assinado pelo maestro Chiquinho De Morais, tocou ao lado de nomes como Gilberto Gil, Paulinho Nogueira e Chico Buarque, já atuou como atriz em musical e fez participações em festivais internacionais.

A nossa bossa sempre jovem celebra de forma inusitada, dois grandes e importantes gêneros musicais brasileiros, em um canto singelo e intimista, mostrando a versatilidade da cantora, que comemora esse ano 57 anos de carreira.“Queria um projeto especial para comemorar os meus 57 anos de carreira, aliar tão importantes estilos da música brasileira, foi uma forma de homenagear tempos áureos da música popular brasileira”, alega. “Vai ser um prazer poder apresentar este projeto que foi feito com tanto carinho para o meu público”, finaliza.

Trajetória

Iniciou sua carreira nos áureos tempos dos grandes musicais, da TV Record, exatamente no programa“O Fino da Bossa” ao lado de Elis Regina, Jair Rodrigues e elenco.Empolgou multidões com sua voz de menina, cantando referências musicais relevantes daquela época no Brasil.

Seu primeiro LP, lançado em CD pela Som Livre teve os arranjos assinados pelo maestro Chiquinho De Morais e no disco figuram nomes como: Gilberto Gil, Paulinho Nogueira, Chico Buarque e outros que iniciavam suas carreiras na mesma época. Claudya nunca parou de gravar e o fez com muita seriedade, escolhendo bem seu repertório, seus maestros e produtores.

Na década de 70 participou de Festivais Internacionais, como: Festival do México, Venezuela, Grécia, representando o Brasil e ganhando sempre o primeiro lugar como intérprete e sendo avaliada por maestros e músicos internacionais, como: Ray Connif e Quincy Jones.

Em 1983 foi protagonista da peça Rock Evita, atuando pela primeira vez como atriz. O espetáculo ficou em cartaz no Rio durante 01 ano e em 1986 a montagem aconteceu em SP, durante 06 meses, com direção de Maurício Sherman e Victor Berbara. Claudya disputou o papel com atrizes como Christiane Torloni, Marília Pêra e Sandra Bréa.

Fez um disco antológico com um dos grupos instrumentais mais importantes do Brasil, chamado Zimbo Trio, o “Entre Amigos”. Gravou do compositor Celso Moraes, o disco ”Brasil Real” com arranjos do competente músico e arranjador, Aloísio Pontes. Na RGE, na década de 90 lançou o disco: “Claudya canta Taiguara”, uma homenagem ao músico e poeta.

Em 2002 foi convidada pelo produtor Marcus Gonzaga para gravar o disco: “A Lua Luará” com composições de Heiki Sarmanto e letras do Fernando Brant, lançado apenas na Europa, onde realizaram uma turnê pela Finlândia, Itália e Portugal.

O trabalho da cantora ficou marcado, pelas gravações da década de 70 que ganharam bastante visibilidade na mídia televisiva e radiofônica e as canções em destaque foram: “Jesus Cristo” de Roberto e Erasmo Carlos, “Com mais de 30” de Marcos e Paulo Sérgio Valle, “Desacato” de Antônio Carlos e Jocafi, “Só que deram o zero pro Bedeu” de Luis Vagner, “Esse Cara” e “Como 2 e 2 são Cinco” ambas de Caetano Veloso. De volta ao passado que a traz ao presente, Claudya canta páginas imortais.

Hoje a cantora, que tem catalogado mais de 20 discos gravados, vê alguns sendo lançados por gravadoras de grande porte, podendo assim mostrar seu trabalho para uma geração nova ávida por obras interessantes e culturais e matar a saudade de um público saudoso por ouvir de novo belas canções.

A cantora vem sendo procurada por universitários jovens que estão fazendo pesquisas sobre sua vida e seu trabalho, que resultou no lançamento do livro: “O que não me canso de lembrar”, lançado pela: “A Música de”, uma editora independente, que preza pela qualidade e resgate de artistas brasileiros. O livro foi escrito por Daniel Saraiva e Ricardo Santhiago, dois grandes pesquisadores e historiadores.

Seus últimos lançamentos foram o disco em homenagem ao Caetano Veloso em 2011 pelo selo Jóia Moderna, intitulado: “Senhor do Tempo”; “Para Sempre Amanhecer” com o pianista Tiago Mineiro em 2016 e o EP: “Claudya em Novas Canções” em 2020.

Além de assinar parcerias com bandas como: “Mental Abstrato”, saber do respeito de novos artistas sobre sua trajetória e presenciar a grande admiração dos Djs e Produtores com relação ao seu trabalho, Claudya aos 73 anos se permitiu participar da primeira edição do programa The Voice + da TV Globo em 2021. O programa possibilitou visibilidade de artistas que não estão mais na mídia e anônimos com mais de 60 anos de idade. No caso de Claudya, novos ouvintes surgiram e isso é um prêmio para uma artista com uma trajetória musical importante dentro do cenário da música popular brasileira.

Serviço:

Claudya lança o disco “A Nossa Bossa Sempre Jovem”

Local: Blue Note SP

Endereço: Avenida Paulista 2.073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo/SP

Horário: 20h | Abertura da casa: 19h

Classificação etária: 18 anos

Meia- entrada e ingressos

