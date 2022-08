Claudio Marzo é homenageado na novela ‘Pantanal’ com encontro de ‘Velhos do Rio’

Estadão Conteúdo 14/08/2022 - 15:01 Compartilhe

O capítulo da novela Pantanal deste sábado, 13, gerou grande repercussão nas redes sociais. A trama homenageou Claudio Marzo, ator que deu vida ao Velho do Rio da primeira versão.

No capítulo, Zé Leôncio (Marcos Palmeira) se assusta ao ouvir um berrante no meio da madrugada. A novela mostrou, então, uma comitiva fantasma atravessando o Pantanal. Nas cenas, apenas as sombras dos peões em seus cavalos, até que o Velho do Rio chega. Ele para diante de um dos peões, que é Claudio Marzo, inserido digitalmente, já que o ator faleceu em 2015.

Claudio Marzo interpretou três personagens na primeira versão de Pantanal: Joventino pai na primeira fase e José Leôncio e o Velho do Rio durante a maior parte da trama. O Velho do Rio atual, então, reverencia o personagem da primeira versão.