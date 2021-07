Cláudio Manoel revela que superou ‘ressaca’ após morte de Bussunda com conselho de Galvão Bueno Humorista disse que praticou conselho de Galvão e continuou produzindo conteúdo para o 'Casseta & Planeta' que só acabou de vez em 2010, quatro anos após a more de Bussunda

O humorista Cláudio Manoel, que fez um sucesso estrondoso com o ‘Casseta & Planeta’ ao lado de Bussunda e outros amigos, contou em entrevista ao ‘Conversa com Bial’, da Globo, que superou o ‘mar de ressaca’ pela morte do amigo, em viagem a trabalho durante a Copa do Mundo de 2006, com apoio de Galvão Bueno.

+ Veja a tabela da Copa América!

– É um mar de ressaca, você tem que nadar, se você não nadar, você morre afogado, então você não tem outra alternativa – começou ele.

– Ele [Galvão Bueno] chegou para mim […] falando assim: ‘Olha, quando o Ayrton Senna se foi, as pessoas não sabiam dessa amizade. Eu fiquei muito mal e eu vou dizer um negócio pra vocês: vocês só saem dessa trabalhando. Porque senão o dia fica enorme – disse.

E MAIS:

Cláudio Manoel completou dizendo que resolveu praticar o conselho de Galvão e trabalhar, produzindo conteúdo para o programa humorístico da Globo que só acabou de vez em 2010, quatro anos após a more de Bussunda.

– Você tem que seguir adiante. Você tem um motivador para seguir adiante e também uma forma de homenagear, para não dizer assim: Acabou por causa dele. Eu acho que ele ia ficar muito ‘p’ da vida com a gente. Então acho que isso foi um estímulo também – afirmou.

Galvão Bueno era grande amigo do piloto Ayrton Senna na vida pessoal. O narrador foi o responsável por passar aos telespectadores, ao vivo, o acidente do piloto, com a frase ‘Senna bateu forte’, que ficou na mente de uma geração, durante o GP de San Marino, na Itália, no dia 1º de maio de 1994.

Bussunda sofreu um infarto após passar mal em uma partida de futebol na Alemanha, enquanto cobria a Copa do Mundo de 2006 para o ‘Casseta & Planeta’. O corpo do flamenguista fanático foi velado na Gávea. Em junho, a Globo lançou o documentário ‘Meu Amigo Bussunda’ no Globoplay, para marcar os 15 anos da morte do humorista.

E MAIS:

Veja também