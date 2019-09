Claudio Lins vai cozinhar no Shoptime

No último final de semana, a apresentadora do canal Shoptime Adriana Tolentino, prestigiou o musical ‘Monstros’, estrelado por ator Claudio Lins no Teatro PetroRio das Artes, na Gávea.No fim do espetáculo, Claudio confirmou presença no programa ‘Cozinha Completa’, que Adriana apresenta no Shoptime, nessa quinta-feira (19), às 17h. Na atração, ele fará uma receita de família.

Os dois já trabalharam juntos em espetáculos da companhia de teatro ‘Livro Vivo’, dirigido pela apresentadora do Shoptime.