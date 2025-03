Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo, morre aos 90 anos

Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo, morreu aos 90 anos na madrugada desta quarta-feira, 19, em São Paulo.

O velório será realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Hall Monumental.

Paulistano do bairro do Bixiga, Cláudio Salvador Lembo era advogado, foi presidente da Arena no período da ditadura militar e governador de São Paulo de março de 2006 a janeiro de 2007, quando era vice e Geraldo Alckmin (PSDB) renunciou para se candidatar a presidente da República.

Lembo também foi professor de Direito Constitucional e de Direito Processual Civil na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O político foi ainda prefeito interino de São Paulo, entre 1986 e 1989, na administração de Jânio Quadros.

Nas redes sociais, o presidente do PSD e secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab, lamentou a morte do ex-governador.

“Se tem alguém que cumpriu sua missão, esse alguém foi Cláudio Lembo. Cidadão exemplar, com excelente formação e um homem público que não deixa uma única observação negativa. Conheci-o quando eu ainda era jovem, sendo ele amigo de meu pai. Mais tarde se tornou um fraterno amigo, parceiro e conselheiro na minha jornada. Muito obrigado e descanse em paz, Cláudio. Meus sentimentos à Renéa, sua esposa, Salvador, seu filho, seus netos e toda família e amigos nesse momento de pesar”, escreveu Kassab.

