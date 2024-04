Cláudio Castro, Jorginho Mello e parlamentares: veja quem estará e quem desfalcará ato de Bolsonaro no Rio

Da Redação com informações do Estadão Conteúdoi Da Redação com informações do Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-informacoes-do-estadao-conteudo/ 18/04/2024 - 17:42 Para compartilhar:

O ato marcado por Jair Bolsonaro para o dia 21 na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), contará com a presença de governadores e parlamentares do “núcleo duro” do bolsonarismo. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, estão confirmados. O pré-candidato à prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem (PL-RJ), também marcará presença.

Por parte dos parlamentares, os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) além de presentes, subirão no palanque para discursar, assim como Silas Malafaia. Bia Kicis (PL-DF), Gilson Machado Neto, ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e os filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL), recém filiado ao PL, também estarão no evento.

Essa será a segunda manifestação de rua desde que Bolsonaro foi alvo de uma operação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na investigação sobre o suposto envolvimento dele e de aliados em tentativa de golpe de Estado.

No último ato, somente quatro dos 13 governadores eleitos com apoio de Bolsonaro estiveram na Paulista: Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, além de Jorginho. Na ocasião, apenas Tarcísio discursou. Até o momento, o governador de São Paulo não informou se estará no Rio no domingo.

Zema também não deve participar desta vez por conta do feriado de Tiradentes, no mesmo dia da manifestação. A assessoria do governador disse que ainda não há definição sobre a presença dele no ato. Segundo Malafaia, todos os governadores presentes serão convidados a discursar, mas o farão “se quiserem”.

Os aliados de Bolsonaro que confirmaram ausência no ato são o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), cuja assessoria informou que estará em trânsito para compromissos em Brasília, a senadora Tereza Cristina (PP-MS), que alegou que já tem compromisso familiar. A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) também deve desfalcar o ato. A parlamentar disse ao Estadão que rompeu o ligamento do tornozelo e, por isso, não vai ao Rio. Ronaldo Caiado, por sua vez, não confirmou, mas disse que a ida não está prevista na agenda.