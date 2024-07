Cláudio Castro é o sétimo governador do RJ indiciado por corrupção; veja a lista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2024 - 12:05 Para compartilhar:

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi indiciado pela PF (Polícia Federal) sob a acusação de corrupção e desvios de dinheiro. A informação foi divulgada por Aguirre Talento, colunista do UOL, nesta terça-feira, 30. Com a ação das autoridades, o político se torna o sétimo gestor estadual do território fluminense a ser denunciado.

+ Castro pode ser o 7º governador do RJ a perder mandato; veja a lista

+ ‘Combinação de políticas das elites com fraqueza da sociedade’: cientista explica governadores investigados no RJ

A acusação contra Castro alega que o político teria recebido propina e atuado no desvio de programas do governo enquanto era vereador e vice-governador. Um irmão de consideração do gestor estadual, Vinícius Sarciá, também foi denunciado. O indiciamento envolve os crimes de corrupção passiva e peculato.

Antes de assumir o cargo, Castro era vice de Wilson Witzel (PMB). O político governou o Rio de Janeiro de 2019 até 2021, quando sofreu um impeachment depois de ser acusado de corrupção em contratos públicos.

Outros dois governadores, Sérgio Cabral (MDB) e Luiz Fernando Pezão (MDB), ambos condenados, também foram acusados de corrupção. De acordo com a Justiça, Pezão era vice-governador de Cabral quando assumiu o cargo e supostamente deu continuidade aos crimes que eram praticados pelo antecessor.

Ainda, os governadores Anthony (Republicanos) e Rosinha Garotinho (MDB) já foram acusados por crimes de corrupção, concussão, participação em organização criminosa e falsidade na prestação de contas eleitorais.

Além destes, o ex-governador Moreira Franco (MDB), que integrou os governos de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), foi denunciado por corrupção e chegou a ser preso em 2019 durante investigações da Operação Lava Jato.

*Com informações da Agência Brasil e Estadão