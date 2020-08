Claudinho quer Bragantino ousado no Brasileirão Autor do gol de empate mostrou a satisfação por ajudar a sua equipe na Vila Belmiro

Após 22 anos, o Bragantino enfim voltou a disputar um jogo pela elite do futebol brasileiro. Na Vila Belmiro, o Braga arrancou um empate suado diante do Santos e deu ânimo aos torcedores e jogadores.

O meia-atacante Claudinho, que fez o gol de empate nos acréscimos, acredita que o time de Bragança Paulista precisa almejar coisas grandes dentro do Brasileirão.

‘Feliz de entrar e ajudar a equipe com o gol. O Santos é uma boa equipe. Sabíamos que não ia ser fácil. Agora vamos trabalhar para o próximo jogo fazer o dever de casa. Cada jogo para nós é uma decisão. Temos que almejar coisas grandes’, disse.

O próximo compromisso do Bragantino será na quarta-feira, diante do Botafogo, no Nabi Abi Chedid.

