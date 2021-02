Claudinho chega a marca de 100 jogos com o Bragantino Meia-atacante é o principal nome do Massa Bruta e vai alcançar mais uma marca importante nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, o meia Claudinho, artilheiro dos gols bonitos neste Brasileirão, comemora 100 jogos com a camisa do Red Bull Bragantino. No Braga, o atleta atuou em 99 jogos e marcou 25 gols. O jogador é o maior artilheiro da história do clube em uma edição do Campeonato Brasileiro, com 16 gols, superando o atacante Kelly – que marcou 11 em 1995. Além disso, é o maior goleador do time e da competição nacional.

‘Fico muito feliz em atingir essa marca com uma camisa tão tradicional e vitoriosa como essa. Agradeço muito as pessoas que me deram a oportunidade de jogar por aqui. Estou muito contente de vestir as cores do RB e espero corresponder a cada dia as expectativas da torcida, diretoria e companheiros’, comemora.

A estreia do atleta com a camisa do time de Bragança foi no empate em 0 a 0 contra o Paysandu, pelo Campeonato Brasileiro em 11 de junho de 2016. Neste jogo, Claudinho atuou por 18 minutos.

Em participação de gols no Brasileiro desta temporada, o camisa 10 é o segundo jogador que mais participa de jogadas. No fundamento de passes decisivos, Claudinho é o líder com mais de 90 passes, com média de 3.1 por partida. Ele ainda deu cinco assistências para gol no campeonato.

Nos últimos seis jogos, o camisa 10 do Braga foi impressionante: balançou as redes por seis vezes e deu quatro assistências para gol. Em bolas longas, o jogador acertou até agora 74% dos passes. Em lançamentos certeiros, 72%. Na atual temporada, Claudinho jogou em 45 partidas e anotou 18 gols.

