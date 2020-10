Claudinho assume papel de artilheiro do Bragantino na era Barbieri Em 11 jogos do novo comandante, o atacante balançou a rede por cinco vezes e virou a referência do sistema ofensivo

Um dos principais nomes do Bragantino na campanha da Série B foi o atacante Claudinho. Habilidoso e com faro de gol apurado, ele foi importante no título e retomada do Massa Bruta à elite do futebol nacional.

Nesta temporada o cenário foi diferente. Sob o comando de Felipe Conceição, o atleta frequentou o banco de reservas e não rendia do mesmo jeito.

Após um futuro nebuloso, Claudinho retomou a confiança após a chegada de Mauricio Barbieri e tornou-se a referência da equipe no sistema ofensivo.

Em 11 jogos desde a chegada do novo treinador, Claudinho é o artilheiro do período com cinco gols. Destaque para os últimos quatro jogos, onde deixou a sua marca contra Atlético-GO, Flamengo, Sport e Goiás.

Agora, no meio da semana, Claudinho e Bragantino voltam a campo e encaram o Palmeiras, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante é a grande aposta do Massa Bruta para abrir vantagem diante do Verdão.

