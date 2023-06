Claudiney Batista quebra recorde mundial no lançamento de disco

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 19/06/2023 - 19:16 Compartilhe

O bicampeão paralímpico Claudiney Batista alcançou um feito histórico no último domingo (18), pois quebrou o recorde mundial da prova de lançamento de disco da classe F56 (atletas que competem sentados) durante a disputa do Desafio CPB/CBAt, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. O evento foi o último teste dos atletas brasileiros antes do Mundial de Paris, que será disputado entre os dias 7 e 18 de julho.

No evento realizado em São Paulo, Claudiney alcançou a marca de 47,37 metros, acima do recorde anterior, de 46,68 metros, obtida pelo próprio brasileiro há cinco anos. Porém, o ranking de 2022 do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) mostra que, em agosto, o atleta indiano Yogesh Kathuniya lançou o disco a 48,34 metros. Porém, essa distância não foi oficializada pela entidade.

Em entrevista ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o atleta falou da emoção de ter batido o recorde mundial: “Já vinha esperando bater essa marca há muito tempo. Hoje, quando minha primeira tentativa entrou, aumentou a minha confiança e consegui superar os 47 metros que queria tanto”. Além disso, o atleta projetou sua participação no Mundial em Paris: “Tenho feito um bom trabalho, essa é a minha melhor temporada, o que me deixa confiante para brigar pelo bicampeonato no Mundial”.

Claudiney Batista é um dos grandes nomes do atletismo paralímpico. O mineiro tem dois ouros paralímpicos no lançamento de disco, conquistadas nos Jogos do Rio de Janeiro (2016) e de Tóquio (2020), além de uma prata no lançamento de dardo, em Londres (2012).

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.

