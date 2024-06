Claudia Sheinbaum é eleita 1ª mulher presidente do México

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/06/2024 - 9:01 Para compartilhar:

CIDADE DO MÉXICO, 3 JUN (ANSA) – Em uma eleição histórica, o México elegeu a candidata do progressista Movimento Regeneração Nacional (Morena) Claudia Sheinbaum como a primeira mulher presidente do país, segundo projeções oficiais divulgadas nesta segunda-feira (3).

De acordo com estimativa do Instituto Nacional Eleitoral, a política que faz parte da mesma legenda do atual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recebeu entre 58,3% e 60,7% dos votos. Na sequência, aparece a opositora Xóchitl Gálvez, com entre 26,6% e 28,6%.

Os números são divulgados em decorrência da chamada contagem rápida, que tem como objetivo estimar a evolução dos resultados finais da votação e o percentual de participação dos cidadãos com base em uma amostra obtida nas “casillas” (centros de votação). A confiança é de 95%.

O resultado da contagem rápida deve ser confirmado somente na noite desta segunda-feira. No entanto, os opositores, incluindo Jorge Álvarez Máynez, do Movimento Cidadão, já reconheceram a derrota.

Em discurso, Sheinbaum dedicou a sua vitória às mulheres ao destacar que é a primeira presidente do país. “Como já disse outras vezes, não chego sozinho. Chegamos; todos nós, com as nossas heroínas que nos deram a nossa pátria, com os nossos antepassados, as nossas mães, as nossas filhas e as nossas netas”, declarou ela.

A presidente eleita enfatizou que seu governo “será honesto, sem influência, sem corrupção ou impunidade”.

A política de 62 anos, oriunda de uma família de origem judaica lituana e búlgara, garantiu ainda que o seu executivo respeitará “a diversidade política, social, cultural e religiosa, a diversidade de gênero e sexual” e que combaterá “todas as formas de discriminação”.

Após o resultado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, felicitou Sheinbaum pela sua “eleição histórica como a primeira mulher presidente do México”.

“O México e a UE partilham profundos laços históricos, econômicos e culturais. Aguardo com expectativa o reforço das nossas relações bilaterais sob a sua liderança”, escreveu ela em uma mensagem no X. (ANSA).