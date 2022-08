Claudia Rodrigues tem melhora em quadro de esclerose múltipla

Da Redação 04/08/2022 - 14:10 Compartilhe

Claudia Rodrigues apresentou melhora em seu quadro de esclerose múltipla. A namorada da atriz, Adriane Bonato, falou sobre o assunto para a Quem.

A comediante foi internada para uma bateria de exames — como ressonância magnética do crânio e da coluna para verificar as lesões no corpo de Claudia — e os resultados foram satisfatórios, possibilitando que fosse medicada com uma nova dose do remédio.

“Os exames indicaram que a Claudia teve uma nova melhora. Ela melhorou na parte cognitiva, no equilíbrio e na marcha para caminhar. Ela teve uma melhora de 70%. As lesões que eram profundas estão regerando. Foi uma emoção total entre nós, os médicos e enfermeiros”, contou Adriane. Claudia foi hoo=spitalizada na segunda-feira (1), passou por exames e foi autorizada para receber a medicação intravenosa.

A infusão do medicamento foi aplicada durante a noite de quarta-feira (3) e madrugada de quinta. “Ela está muito feliz com os resultados positivos. Agora, está em observação por conta da medicação e alta deve ser após o almoço”, disse a namorada. “Claudia tem uma doença degenerativa, mas as lesões estão fechando. A postura dela está praticamente corrigida”, completa.

De acordo com Adriane, a atriz também iniciou uma medicação para combater as fortes crises de enxaqueca e também controlou a infecção urinária. “Como ela tem dor de cabeça fortíssimas e que causa irritabilidade, agora ela foi liberada para uma injeção contra a enxaqueca. Ela também estava com infecção de urina, proveniente da esclerose, mas já foi contida. Tomou fortes antibióticos para conter a infecção”, explica. A alta hospitalar de Claudia Rodrigues está prevista para esta tarde.

