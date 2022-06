Claudia Rodrigues não se considera lésbica e nem bissexual: ‘Só gosto da Adriane’

Claudia Rodrigues e Adriane Bonato, que no começo do mês assumiram publicamente o relacionamento, não escondem mais o amor que sente uma pela outra. Em entrevista para o site Notícias da TV, a atriz disse que não se considera lésbica e nem bissexual, e que só se apaixonou pela empresária.

“Só com a Adriane, é a primeira e única vez. E só isso. Olha, eu não gosto de mulher, não gosto mesmo”, declarou Rodrigues ao veículo.





“É difícil. Ela é mulher e gosta de uma mulher, mas ela me enxerga como um homem. Eu pedi para ela me explicar. Ela disse: ‘Ué, com você eu tenho a segurança que eu teria com um homem, eu tenho carinho, sou bem tratada, sou cuidada, você me dá atenção, você me entende, você conversa’”, explicou Adriane Bonato.

“Quando precisei, você até me pegou no colo. Quando precisei, você me deu banho. São coisas que eu nunca tive em relacionamentos anteriores, entendeu? Eu nunca tive um relacionamento com um homem como eu tenho com você”, finalizou Claudia Rodrigues.