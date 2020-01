Cláudia Rodrigues está internada na UTI, segundo colunista

No último dia 28, Cláudia Rodrigues deu entrada no Hospital Albert Einstein, do Morumbi, em São Paulo, onde segue internada na UTI após sofrer uma crise convulsiva e cair no chão. Nesta quinta-feira (30), os médicos descobriram um edema no cérebro da atriz causado pela queda.

Segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do Rio de Janeiro, a internação da atriz foi confirmada pelo hospital onde ela está internada.

A assessoria de imprensa de Cláudia Rodrigues ainda não se pronunciou sobre o estado de saúde dela