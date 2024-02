Claudia Rodrigues curte viagem romântica com a noiva e se declara: ‘Te amo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/02/2024 - 8:03 Para compartilhar:

A atriz Claudia Rodrigues, de 53 anos, está aproveitando o feriado de Carnaval de uma forma romântica, com uma viagem com a noiva, Adriane Bonato. A artista postou fotos com sua ex-assessora e, na legenda, fez uma declaração.

“Que passeio gostoso, e o tempo ajudou. Sol e calor tudo de bom, né? E para completar você comigo. Te amo”, escreveu Claudia.

Nos comentários, o casal, que assumiu o namoro em junho de 2022, recebeu uma série de elogios de fãs. “Claudinha está linda”, escreveu uma pessoa. “Lindas”, disse outra. “Eu amo vocês duas”, acrescentou mais uma.

