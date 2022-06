Claudia Rodrigues ainda aguarda resposta de ex-empresária sobre pedido de casamento, diz site

A atriz Claudia Rodrigues, que na madrugada de terça-feira (7) assumiu estar apaixonada pela ex-empresária Adriane Bonato e a pediu em casamento em um vídeo em seu Instagram, ainda aguarda uma resposta da amada. As informações são da Quem.

De acordo com a reportagem, a assessoria da atriz informou que “ainda não houve resposta da Adriane” sobre o pedido de Claudia, que aconteceu no dia em que a eterna Marinete, do seriado “A Diarista”, completou 52 anos.





Na publicação, a atriz se declara para Adriane e faz o pedido como forma de um presente de aniversário. “Eu queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que eu amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela pro resto da minha vida. Por isso, quero que ela aceite meu pedido de casamento”, escreveu a atriz.

Em seu vídeo a atriz confessa que não está nada bem, e que está muito “triste e sem vontade de fazer nada”. Em março deste ano, Claudia fez uma publicação em seu Instagram em que comunica o desligamento de Adriane como sua empresária, após quase 10 anos de parceria. Já no pedido de casamento dessa terça, a atriz diz que o período em que foi “cuidada” pela empresária foi o mais feliz de sua vida.

“Eu resolvi dividir com vocês tudo o que tá acontecendo comigo, e por que que eu tô tão triste, sem vontade de fazer nada. Vocês sabem que eu tenho esclerose múltipla há 22 anos, e Deus me deu um anjo da guarda que há 10 anos cuida de mim, da minha carreira, toda a minha vida, Adriane Bonato. Que sempre teve do meu lado”, começou a atriz.

“O que vocês não sabem, é que esses 10 anos da minha vida foram os melhores 10 anos da minha vida. Eu nunca fui tão feliz, tão bem cuidada na minha vida. E todo esse cuidado da Dri me despertou um sentimento diferente, que eu nunca senti por homem nenhum”, continuou Claudia.

A humorista diz que após ter saído de um coma de 15 dias, se deu conta de que estava apaixonada por Adriane e que gostaria de passar o resto da vida ao lado dela.

“Quando eu fiquei em coma 15 dias entre a vida e a morte… quando acordei, olhei pro lado e a Dri estava ali, rezando pela minha vida. E eu tive a certeza que eu queria viver com ela pro resto da minha vida, pra sempre. E ali eu descobri que o homem da minha vida é uma mulher”, disse Claudia.

“Dri, volta. Eu te amo muito. Casa comigo. Estou te esperando”, finalizou a atriz.

Veja o pedido de casamento no vídeo abaixo.